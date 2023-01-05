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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Совет ЕС порекомендовал требовать от авиапассажиров из КНР отрицательный тест на COVID-19

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Председательство Швеции в Совете ЕС объявило, что государства-члены союза договорились о скоординированном профилактическом подходе в свете развития ситуации с COVID-19 в Китае.

"Государствам-членам настоятельно рекомендуется ввести для всех пассажиров, вылетающих из Китая в государства-члены, требование сдачи отрицательного теста на COVID-19 не более чем за 48 часов до вылета из Китая", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте шведского председательства в среду вечером.

Этот документ является итогом состоявшегося в тот же день в рамках IPCR (комплексного реагирования на политические кризисы) совещания представителей государств-членов ЕС и ассоциированных стран Шенгенской зоны (участников Европейского экономического пространства - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии) по мерам предупреждения распространения коронавирусной инфекции на фоне вспышки заболевания в Китае.

Государства-члены договорились рекомендовать всем пассажирам на рейсах в Китай и из Китая носить медицинские маски или респираторы. Они будут давать рекомендации пассажирам, прибывающим из Китая или направляющимся в Китай, а также персоналу воздушных судов и аэропортов относительно личной гигиены и мер по охране здоровья.

Предложено также дополнить эти меры выборочным тестированием "в зависимости от ситуации" пассажиров, прибывающих из Китая в государства-члены; контролем сточных вод аэропортов с международными рейсами и канализационных стоков самолетов, прибывающих из Китая; продолжением содействия распространению вакцин и их использованию, включая бустерные дозы, особенно среди уязвимых групп.

"IPCR при поддержке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Европейской внешнеполитической службы, а также с учетом оценки ВОЗ продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации в ЕС и развития событий в Китае, включая уровень обмена данными, с целью обеспечения координации любых мер, признанных необходимыми", - сказано в заявлении шведского председательства.

Участники совещания также договорились вновь оценить ситуацию и рассмотреть введенные меры к середине января 2023 года.

Хроника 09 января 2020 года – 05 января 2023 годаПандемия коронавируса
ЕС Китай
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