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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Франция и Великобритания будут требовать от авиапассажиров из КНР тесты на COVID-19

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Власти Франции в конце этой недели начнут требовать от всех пассажиров из Китая отрицательные тесты на COVID-19, сданные максимум за 48 часов до вылета, сообщает газета Figaro.

Кроме того, в самих самолетах пассажиров из Китая будут просить надевать маски. Ожидается, что эти меры начнут действовать на выходных - после публикации декрета премьер-министра Элизабет Борн.

Со своей стороны, Sky News сообщает, что тесты на COVID-19 от пассажиров из КНР собираются требовать и британские власти.

Ранее похожие меры приняли некоторые другие страны Европы. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний США также сообщили о введении с 5 января 2023 года требований по тестированию на коронавирус для прибывающих из Китая пассажиров. Индия и Япония тоже ужесточили правила прибытия для путешественников из КНР.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означало применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако ранее в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.

Хроника 09 января 2020 года – 30 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
Китай Франция Великобритания
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