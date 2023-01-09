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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Установлена граница между Приморским и Хабаровским краями

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Информация о границе между двумя субъектами Дальневосточного федерального округа - Приморским и Хабаровским краями - внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщается в понедельник на сайте Росреестра.

"Возможно, не всем известен этот факт, но официальной границы между Приморьем и Хабаровским краем до сих пор не существовало. И вот теперь этот вопрос решен - граница между соседними регионами внесена в реестр", - приводятся в сообщении слова замминистра имущественных и земельных отношений Приморья Олега Топчиенко.

Описательная часть границы была подготовлена давно, однако в ходе землеустроительных работ при сравнении картографических и кадастровых исходных материалов обоих регионов были найдены существенные расхождения в границах 37 участков и пяти особо охраняемых территорий регионального значения. Специалисты занимались документацией и разрешением споров. В ходе переговоров все вопросы были урегулированы.

Протяженность границы составила 1 142 км. Со стороны Приморья граница идет по северным границам Тернейского и Пожарского муниципальных округов. В общем восточном направлении по незастроенной территории: с запада, от государственной границы с Китаем, пересекая федеральную автомобильную дорогу А-370 "Уссури", Транссибирскую магистраль до восточной морской границы. На севере она проходит в основном по водоразделу бассейнов рек Бикина и Хора, а затем по водоразделу Хора и реки Самарги, впадающей в Японское море. На пути границы - лесные массивы, вершины и хребты гор и сопок - Арсеньевские Граниты, Мария, Пёстрая, Лохматая и десятки других.

Приморский край Хабаровский край
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