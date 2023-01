China Southern Airlines и China Eastern Airlines уйдут с Нью-Йоркской фондовой биржи

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - China Southern Airlines и China Eastern Airlines, которые входят в тройку ведущих авиаперевозчиков в Китае, объявили о намерении провести делистинг американских депозитарных акций (ADS) с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), пишет South China Morning Post.

Это произойдет не раньше 2 февраля.

По данным на 30 сентября, на NYSE торговались акции только этих двух китайских госкомпаний после того, как в августе пять госпредприятий уже провели делистинг. Тогда в качестве причины ухода PetroChina Co., China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) и Sinopec Shanghai Petrochemical Co., China Life Insurance Co. и Chalco назвали незначительный объем торговли ADS, а также существенные затраты на поддержание листинга и связанные с этим обязательства. Авиакомпании сослались на эти же факторы.

Как заявили China Southern Airlines и China Eastern Airlines, фондовые биржи в Шанхае и Гонконге достаточно сильны, чтобы удовлетворить потребности компаний в финансировании.