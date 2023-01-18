Во Франции в возрасте 118 лет умерла старейшая в мире женщина

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В доме престарелых в Тулоне тихо во сне умерла в возрасте 118 лет старейшая в мире женщина - монахиня Люсиль Рандон, сообщает Guardian.

До смерти 119-летней Кане Танака в апреле 2022 года в Японии Рандон считалась самой возрастной жительницей Европы. В многочисленных интервью француженка отказывалась выдвигать гипотезы причин своего долголетия, говоря о воле господа, но в апреле 2022 года она предположила, что дело может быть в работе: она работала до возраста 108 лет, напоминает Le Figaro.

Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года в семье протестантов. Она вспоминала, что пережила много горя во время Первой мировой войны, и назвала самой большой радостью в жизни возвращение живыми двоих из своих трех братьев.

В возрасте 26 лет она перешла в католичество. Она работала гувернанткой в состоятельных семьях в Париже, затем, в возрасте 41 года, стала монахиней - сестрой Андре - и после этого 31 год проработала в больнице в Виши, куда ее определил орден. С 1979 года Рандон жила в домах престарелых, где продолжала ухаживать за другими пожилыми людьми и утешать их, даже когда полностью ослепла и могла передвигаться только в инвалидном кресле.

В 2021 году Рандон перенесла коронавирусную инфекцию, и выжила, хотя в ее доме престарелых умерли 10 других заразившихся постояльцев. В 2022 году она говорила журналистам, что сожалеет о своей немощности и потере былой подвижности.

Представитель дома престарелых Давид Тавелла сказал, что сестра Андре давно мечтала воссоединиться с любимым братом и смерть стала для нее освобождением.

Абсолютным рекордсменом долголетия, чьи данные подтверждены документально, считается француженка Жанна Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.