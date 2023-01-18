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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Медведев заявил, что для переговоров Москвы и Киева нужны новые международные нормы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает одним из условий для проведения новых переговоров Москвы и Киева выработку системы норм, которые будут регулировать международные отношения в будущем.

"Для новых переговоров необходимо не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам", - написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его мнению, одним из этих аспектов является "выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения".

"Как это было, скажем, при подготовке Устава ООН в 1945 году. По сути, это создание новых международных правил, дополняющих систему норм jus cogens (императивная норма - норма права, выражение которой сделано в определённой, категоричной форме и не подлежит изменению по инициативе её адресатов - ИФ)", - отмечает Медведев.

Он считает, что одним из условий для проведения переговоров также является "признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России - в её Конституции".

Дмитрий Медведев Украина
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