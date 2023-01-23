Талибы объяснили засухой сокращение поставок воды в Иран

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел талибов ("Талибан", запрещенная в России террористическая организация) Амир Хан Муттаки на встрече со спецпредставителем президента Ирана, послом в Афганистане Хасаном Каземи Куми заявил, что талибы уважают права Ирана на воду, объяснил сокращение поставок засухой. Об этом сообщает заместитель пресс-секретаря и помощник директора по связям с общественностью МИД талибов Хафиз Зия Ахмад.

"Мы привержены соглашениям по воде, подписанным между Афганистаном и Ираном, но количество воды уменьшилось из-за отсутствия дождей и засухи. Надеюсь, что эта проблема будет решена с увеличением осадков", - заявил Муттаки, чьи слова цитирует в твиттере Ахмад.

"Куми заявил, что, учитывая важность достигнутого между странами соглашения, следует приложить усилия для управления водой таким образом, чтобы она не тратилась впустую, и Иран получил свое по праву", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подробно обсудили политические и экономические темы, выразили решимость развивать сотрудничество на основе истинного добрососедства и учета взаимных интересов.

По мнению экспертов, водные проблемы между Ираном и Афганистаном являются следствием демаркации границы между двумя странами на разных исторических этапах. За последние 150 лет между Ираном и Афганистаном было подписано четыре соглашения об использовании воды пограничных рек, но они так и не были реализованы в полной мере. В итоге стороны обвиняли друг друга в невыполнении взятых на себя обязательств.

По экспертным данным, водные ресурсы Афганистана составляют 70 миллиардов кубометров в год. Только 20% его используется для нужд страны, 80% поступает в Иран, Пакистан и Среднюю Азию. В последние десятилетия Афганистан построил несколько крупных водохранилищ и плотин на реке Гильменд, что является причиной споров между Ираном и Афганистаном по водному вопросу.