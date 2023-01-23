Сербская инвесткомпания Hefestos стала владельцем европейских активов ТМК

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сербская инвестиционная компания Hefestos Capital приобрела бывшее европейское подразделение "Трубной металлургической компании". После сделки ТМК Artrom была переименована в Artrom Steel Tubes.

"Мы рады сообщить, что приобрели 100% акций Artrom Steel Tubes, важнейшей промышленной группы в Румынии и одного из ведущих производителей премиальных труб специального назначения в Европе, - приводит слова сооснователя Hefestos Милутина Николича румынское издание Profit.ro. - Приобретение Artrom позволит открыть новые перспективы, и мы с нетерпением ждем возможности работать с руководством компании, командой специалистов, а также румынскими властями, нашими поставщиками и клиентами по всему миру для дальнейшего развития потенциала Artrom Steel Tubes".

Как сообщалось ранее со ссылкой на опубликованный ТМК список аффилированных лиц, трубная компания с декабря 2022 года не включает европейские "дочки" в структуру группы: с 12 декабря из него были исключены TMK Artrom SA (объединяла производственные активы ТМК в Румынии по выпуску бесшовных труб мощностью около 200 тыс. тонн/год; основные рынки сбыта – ЕС, США и Канада), а также сбытовые филиалы в Германии, Италии и США – TMK Europe GmbH, TMK Italia s.r.l. и TMK Industrial Solutions LLC. Вместе с европейскими "дочками" из списка аффлиц с 12 декабря были исключены гендиректор и глава европейского дивизиона TMK-Artrom Адриан Попеску, глава TMK-Italia Лука Зорзи и возглавляющий TMK Industrial Solutions (с 2016 года осуществляла продажи продукции группы ТМК в Северной и Южной Америке) Майкл Кристофер.

Минувшей весной основатель ТМК Дмитрий Пумпянский после того, как попал в санкционный список ЕС, вышел из состава акционеров компании, контроль в ней был передан менеджменту. Попадание Пумпянского под санкции стало причиной блокировки счетов TMK-Artrom румынским налоговым органом, писали местные СМИ. Летом денежные средства европейской "дочки" ТМК были разблокированы.