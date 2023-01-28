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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Что случилось этой ночью: суббота, 28 января

Стрельба у синагоги в Восточном Иерусалиме, дискуссии о потолке цен на дизтопливо из РФ, итоги вручения премии "Золотой орел"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Восточном Иерусалиме у выхода из синагоги произошла стрельба. Семь человек погибли, десять ранены. Стрелок убит службами безопасности. Власти Израиля расценивают происшествие как теракт. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху анонсировал "немедленные действия" в ответ на теракт, но не уточнил, какие именно.

- В G7 сочли приемлемым потолок цен на дизельное топливо из РФ в $100 - $110 за баррель. По данным Bloomberg, Евросоюз настаивает на более жестком ограничении - $100 за баррель, но страны "семерки" опасаются скачков цен и перебоев с поставками в Европу.

- "Газпромбанк Инвестиции" отрицает утечку данных своих клиентов. Там заявили, что "утечка данных через внешний взлом систем на сегодняшний день невозможна, поскольку все базы данных клиентов полностью изолированы от внешней сети" и что "количество клиентов, указываемое в сообщении, более чем в 10 раз отличается от реального объема клиентской базы брокера".

- В Красногорске произошел пожар на строительном рынке "Синдика". По сообщению МЧС, горело "складское помещение по всей площади - 2,1 тыс. кв. метров". К настоящему времени открытое горение ликвидировано.

- Обладателем гран-при "Золотого орла" стал фильм "Чемпион мира" Алексея Сидорова. Сидоров также был удостоен награды за лучшую режиссуру, а актер Иван Янковский - за исполнение главной роли в картине.

- Российская теннисистка Корнеева выиграла юниорский Australian Open. В финале она одержала победу над своей соотечественницей Миррой Андреевой – 6:7 (2:6), 6:4, 7:5. Спортсменки провели на корте 3 часа 18 минут.

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