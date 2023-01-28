Премьер Израиля анонсировал "немедленные действия" после теракта в Восточном Иерусалиме

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что принял решение о незамедлительных действиях в ответ на теракт в Восточном Иерусалиме, жертвами которого стали семь человек.

Он сообщил журналистам, что провел оценку в области безопасности и принял решение о "немедленных действиях, принятие которых начнется нынешней ночью".

При этом премьер отказался привести детали решения, сказав, что Израиль будет действовать "решительно и хладнокровно". Он также предостерег общественность от самосуда.

Как сообщалось, по меньшей мере семь человек стали жертвами стрельбы в Восточном Иерусалиме в районе Неве Яаков, еще десять человек получили ранения.

Речь идет о террористическом нападении, которое произошло, когда люди выходили из синагоги. Силы безопасности застрелили напавшего при попытке к бегству.

Первоначально никто не брал на себя ответственность за теракт, однако представитель исламистского движения ХАМАС Хазем Кассем заявил: "Эта операция является ответом на преступление, совершенное оккупантами в Дженине, и естественным ответом на преступные действия оккупации".

В четверг силы безопасности Израиля провели антитеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан, в результате которой погибли более десяти палестинцев. Этот рейд вызвал резкую реакцию со стороны палестинцев. Палестинская национальная администрация объявила о прекращении сотрудничества с властями Израиля в сфере безопасности.