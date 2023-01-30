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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:13

В Словении арестовали двух иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Спецслужбы Словении арестовали в Любляне двоих иностранных граждан, которые якобы занимались разведывательной деятельностью в пользу России, сообщает словенская газета "Дело".

По ее данным, арестованным вменяются в вину факты шпионажа и предоставления ложных данных. Издание отмечает, что один из арестованных имеет гражданство Аргентины.

Государственная прокуратура в Любляне открыла в их отношении досудебное разбирательство на основании представления Словенской службы разведки и безопасности.

Ходатайство о проведении расследования в отношении этих людей подал в декабре следственный отдел окружного суда Любляны.

Словения РФ
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