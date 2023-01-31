ЕЭК до конца марта 2026 г. обнулила пошлину на ввоз в ЕАЭС фольги для полиграфии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила ввозную таможенную пошлину в отношении фольги для тиснения по 31 марта 2026 года. Об этом говорится в сообщении торгового блока комиссии.

Сейчас пошлина на ввоз этой продукции в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) составляет 5% от таможенной стоимости. Решение об обнулении ставки вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Фольга для тиснения применяется в производстве издательской продукции (обложки книг и журналов, переплеты, рекламные и оформительские товары), а также упаковочной и этикеточной продукции, отметили в ЕЭК. В настоящее время в ЕАЭС нет предприятий, выпускающих данный вид фольги, потребности в ней полностью удовлетворяются за счет импорта.

"Рассматриваемый расходный материал является одним из самых дорогих в полиграфическом производстве и занимает до 30% в себестоимости конечной продукции. При этом объем потребления фольги для тиснения в полиграфии за последние шесть лет вырос на 46%", - прокомментировал решение ЕЭК директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования комиссии Ваагн Казарян, слова которого приведены в сообщении.

В торговом блоке ЕЭК отметили, что "одобренная мера таможенно-тарифного регулирования будет направлена на повышение конкурентоспособности полиграфических предприятий стран ЕАЭС и снижение себестоимости производимой в союзе печатной продукции.

ЕЭК уже обнуляла пошлину на ввоз фольги для тиснения в ЕАЭС в 2016 году с последующим продлением до 31 августа 2022 года включительно.