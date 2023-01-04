Цена газа от "Газпрома" для Молдавии в январе составит $1230 за тыс. кубов

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Цена газа от ПАО "Газпром" для Молдавии в январе составит около $1230 за тысячу кубов, но весь объем газа будет поставляться в Приднестровье. Об этом сообщил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан в среду в своем telegram-канале.

"Согласно формуле определения закупочной цены, окончательное ее значение будет определено после 10 января текущего года. Весь объем газа российского поставщика направляется для нужд ООО "Тираспольтрансгаз", в том числе для производства электричества для правого берега Днестра", - написал Чебан.

Ранее он заявил, что "как минимум до апреля 2023 года "Молдовагаз" будет покупать газ на спотовом рынке через государственную компанию у "Энергокома" для обеспечения правобережной части Молдавии, а газ от "Газпрома" по-прежнему будет направляться в Приднестровье".

"Это необходимо для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, чтобы мы могли покупать ее по приемлемым ценам. Ситуация может измениться только в том случае, если "Газпром" увеличит поставки газа в Молдову. Такой вариант тоже нельзя исключать", - отметил Чебан.

Как уже сообщал "Интерфакс", с 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи Молдавии на 30% – до 5,7 млн кубометров газа в сутки при потребностях в 8,06 млн кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. В ноябре, декабре и январе "Газпром" поставляет в Молдавию тот же объем газа - 5,07 млн кубометров в сутки, что составляет менее 40% от необходимого объема для этого времени года.

При этом Молдавия использовала газ от "Газпрома" только в первые три дня декабря. С 4 декабря Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает около 60% потребностей Молдавии в электроэнергии. При этом правый берег Днестра использует газ из созданных ранее резервов, а потому "Газпрому" не платит, а левый берег Днестра "Газпрому" за газ не платит уже на протяжении более десяти лет.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что "Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 г. Согласно заложенной в договоре формуле, с 1 октября до 31 марта цена формируется из расчета 30% цены газа на спотовом рынке и 70% - от цены нефти. С 1 марта по 30 сентября - наоборот, 70% цены зависит от цены газа на спотовом рынке, а 30% от цены нефти. Цена поставляемого "Газпромом" газа для Молдавии составила $450 за 1000 кубометров в ноябре 2021 г., $550 - в декабре, $647 - в январе 2022 г., $564 - в феврале, $547 за 1000 кубов - в марте, $1193 - в апреле, $920 - в мае, $880 - в июне, $980 - в июле, $1458,5 - в августе, $1883 - в сентябре, $1083 - в октябре, $823 - в ноябре, $785 за тысячу кубометров - в декабре.