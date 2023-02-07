Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

В Финляндии впервые отмечается общенациональный День готовности-72

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Финляндии во вторник впервые отмечается общенациональный День готовности-72, когда по стране проводятся курсы и тренинги готовности домашних хозяйств к самостоятельному проживанию не менее 72 часов в случае чрезвычайных ситуаций.

День готовности - 72 назван так по сумме цифр: 7 (день проведения) и 2 (месяц проведения. Кроме того, нынешняя неделя также является Неделей экстренного номера 112. Ежегодно он проводится 11 февраля и также носит хорошо запоминающийся символический отпечаток: 11 (день проведения) +2 (второй месяц года).

"Хотя глобальная политическая ситуация в последнее время вызывает беспокойство, проблемы могут возникнуть и вблизи от дома. Многие люди до сих пор хорошо помнят шторм Тапани десять лет назад. Например, причиной отключения электроэнергии может быть стихийное бедствие", - приводят местные СМИ слова менеджера по обучению Ассоциации спасения Западной Финляндии Ансси Ламминена.

Он отметил, что проведение Ассоциацией 72-часовых тренингов вызвало беспрецедентный интерес среди финнов, число их участников в этом году выросло в 4 раза по сравнению с прошлым годом.

Граждан учат базовым основам готовности: что нужно иметь дома, чтобы справиться с 72 часами полностью самостоятельной жизни, где можно получить нужную информацию в случае непредвиденных ситуаций и как провести три дня в холодной квартире.

Среди предметов, необходимых на этот случай, финские спасатели рекомендуют держать дома запасы продуктов питания и воды, лекарства, радиоприемники, резервные источники питания для зарядки телефонов и иной электроники, походные печки и спички, наличные деньги, таблетки йода, переносные огнетушители, корм для домашних животных и т.п.

Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Космический грузовик "Прогресс" затоплен в Тихом океане

В турецком порту Искендерун вторые сутки не могут потушить пожар

В турецком порту Искендерун вторые сутки не могут потушить пожар

На границе Турции с Сирией зафиксировано новое землетрясение

Carlsberg к середине 2023 года надеется договориться о продаже российского бизнеса

Эстония и РФ понизили уровень дипотношений, послы обеих стран прекратили работу со вторника

Эстония и РФ понизили уровень дипотношений, послы обеих стран прекратили работу со вторника

Число жертв землетрясения в Турции превысило 3,3 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции превысило 3,3 тыс. человек

Brent подорожала до $81,74 за баррель на повышении цен Эр-Риядом

Что случилось этой ночью: вторник, 7 февраля

Лавров прибыл с рабочим визитом в Мали

Лавров прибыл с рабочим визитом в Мали

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 2921 человека

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });