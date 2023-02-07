В Финляндии впервые отмечается общенациональный День готовности-72

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Финляндии во вторник впервые отмечается общенациональный День готовности-72, когда по стране проводятся курсы и тренинги готовности домашних хозяйств к самостоятельному проживанию не менее 72 часов в случае чрезвычайных ситуаций.

День готовности - 72 назван так по сумме цифр: 7 (день проведения) и 2 (месяц проведения. Кроме того, нынешняя неделя также является Неделей экстренного номера 112. Ежегодно он проводится 11 февраля и также носит хорошо запоминающийся символический отпечаток: 11 (день проведения) +2 (второй месяц года).

"Хотя глобальная политическая ситуация в последнее время вызывает беспокойство, проблемы могут возникнуть и вблизи от дома. Многие люди до сих пор хорошо помнят шторм Тапани десять лет назад. Например, причиной отключения электроэнергии может быть стихийное бедствие", - приводят местные СМИ слова менеджера по обучению Ассоциации спасения Западной Финляндии Ансси Ламминена.

Он отметил, что проведение Ассоциацией 72-часовых тренингов вызвало беспрецедентный интерес среди финнов, число их участников в этом году выросло в 4 раза по сравнению с прошлым годом.

Граждан учат базовым основам готовности: что нужно иметь дома, чтобы справиться с 72 часами полностью самостоятельной жизни, где можно получить нужную информацию в случае непредвиденных ситуаций и как провести три дня в холодной квартире.

Среди предметов, необходимых на этот случай, финские спасатели рекомендуют держать дома запасы продуктов питания и воды, лекарства, радиоприемники, резервные источники питания для зарядки телефонов и иной электроники, походные печки и спички, наличные деньги, таблетки йода, переносные огнетушители, корм для домашних животных и т.п.