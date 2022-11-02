Санду заявила, что статус нейтралитета не защищает Молдавию

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила, что заложенный в Конституции статус нейтралитета страны ее не защищает, но изменить его можно только при широкой поддержке народа. Она заявила об этом румынскому телеканалу Digi24.

"У нас нет парламентского большинства, чтобы изменить Конституцию. Чтобы изменить это положение, нужна народная поддержка. Много времени политический дискурс в Молдавии был в поддержку нейтралитета, который, как мы видим, нас не защищает. У нас есть серьезная угроза безопасности со стороны России, с которой мы сталкиваемся каждый день. В то же время, мы - демократическое государство, мы хотим укреплять демократию, и нам важно, что думают граждане", - сказала Санду.

По ее словам, "власти соблюдают конституционный принцип нейтралитета, так как таково волеизъявление граждан", но при этом "Молдавия остается очень уязвимой перед Россией".

"У Молдавии нет зонтика безопасности в виде НАТО, и мы не можем решить эту проблему в одночасье. Даже если у нас нет этого зонтика безопасности, мы можем найти решения, которые обеспечат нашим гражданам больше уверенности и безопасности. Молдавия по-прежнему уязвима, и мы считаем, что только тогда, когда она присоединится к большой европейской семье, мы сможем чувствовать себя в безопасности", - сказала Санду.

Согласно социологическим опросам, подавляющее большинство населения Молдавии поддерживают заложенный в Конституции статус нейтралитета. Вступление в НАТО поддерживают только от 20 до 30% опрошенных.