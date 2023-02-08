Министры обороны стран НАТО в конце февраля обсудят адресную поддержку Молдавии

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Адресная поддержка Молдавии будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе в конце февраля, заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ на встрече накануне в Брюсселе с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей, сообщило в среду Бюро информирования альянса в Кишиневе.

"Мы осознаем уязвимость Молдавии и готовы оказать помощь. Этот вопрос будет включен в повестку дня встречи министров обороны стран НАТО, которая состоится в Брюсселе в конце февраля", - сказал Джоанэ.

Он напомнил, что на саммите НАТО в Мадриде в ноябре 2022 г. союзники договорились усилить свою поддержку, чтобы "помочь Молдавии укрепить свою устойчивость и гражданскую готовность".

"Это происходит в дополнение к многолетней поддержке НАТО в таких областях, как уничтожение опасных пестицидов, совершенствование киберзащиты и повышение эффективности управления в вооруженных силах", - отметил Джоанэ.

Он подчеркнул, что "НАТО намерено продолжать углубление сотрудничества с Молдавией при полном уважении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности".

Джоанэ поблагодарил Молдавию за ее вклад в миротворческую миссию НАТО в Косово, за инициативу "через НАТО направить поисково-спасательный отряд в Турцию после трагических землетрясений", "приветствовал ее постоянные усилия по реформированию и модернизации своих вооруженных сил", говорится в сообщении.