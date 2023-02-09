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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

В Сингапуре с 13 февраля смягчат антиковидные ограничения для въезда в страну

В Сингапуре с 13 февраля смягчат антиковидные ограничения для въезда в страну
Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Власти Сингапура приняли решение отменить требование об обязательном предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса или медицинской страховки, покрывающей случаи заражения COVID-19, при въезде в страну, сообщают азиатские СМИ.

Такие послабления начнут действовать с 13 февраля.

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Кроме того, будет отменено обязательное ношение масок в общественном транспорте, но их по-прежнему будут требовать носить в медучреждениях.

В Минздраве Сингапура отметили, что около 80% населения страны получили минимальный уровень защиты от коронавируса посредствам вакцинации от COVID-19.

В апреле прошлого года в Сингапуре отменили значительную часть ограничений, направленных на борьбу с коронавируса.

Сингапур
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