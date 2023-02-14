Индия в срок получит системы С-400 и фрегаты проекта 11356

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Исполнение контрактов на поставку Индии систем С-400 и фрегатов проекта 11356 идет без нарушения совместных договоренностей, заявил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Все действующие обязательства по контрактам с индийской стороной "Рособоронэкспорт" выполняет в соответствии с совместными договоренностями", - сказал Михеев на выставке Aero India 2023, отвечая на вопрос о поставках систем С-400.

Он сообщил, что в рамках графика исполняется контракт на поставку Индии фрегатов проекта 11356.

"Контракт выполняется в оговоренные сроки. Уверен, индийская сторона при необходимости сама объявит об изменении состава своих военно-морских сил", - отметил Михеев.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400.

В ноябре 2021 года стало известно о начале поставок С-400 Индии. Ожидается, что все системы будут переданы до конца 2024 года.

Как сообщалось, ОСК выполняет контракт "Рособоронэкспорта" по строительству для Индии фрегатов проекта 11356, подписанный в конце 2018 года. Он предполагает строительство двух кораблей в Калининграде и еще двух на индийской верфи Goa Shipyard Limited.