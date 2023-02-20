Помощь Украине и 10-й пакет санкций в отношении РФ обсудят главы МИД стран ЕС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ключевым вопросом повестки заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Брюсселе будет РФ в связи с годовщиной военной операции на Украине, главы МИД стран союза обсудят помощь Киеву и санкции в отношении РФ, сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

"Речь будет идти о разных формах помощи, которую союз может оказать Украине. Мы также поговорим о завершении работы над десятым пакетом санкций. Мы надеемся, что она будет завершена к 24 февраля", - сказал чиновник представителям СМИ в пятницу, знакомя их на условии анонимности с повесткой заседания Совета ЕС.

Он уточнил, что в понедельник санкции еще не будут утверждены, "дискуссии продолжаются". По его словам, в Брюсселе намерены объявить о санкциях 24 февраля.

Чиновник также отметил, что "в рамках этого пункта будет дискуссия с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", который примет участие в заседании совета.

Кроме того, главы МИД встретятся за рабочим обедом с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Молдавии Нику Попеску. Как ожидается, разговор будет посвящен в основном влиянию событий на Украине на положение дел в Молдавии и "политическим вызовам и вызовам безопасности, стоящим перед страной". Министры также обсудят поддержку Евросоюзом Кишинева в проведении реформ в рамках подготовки к переговорам о вступлении страны в ЕС.

В Брюсселе напоминают, что в начале июня Молдавия примет в Кишиневе второй саммит Европейского политического сообщества.

В числе основных пунктов повестки - ситуация в Афганистане, а также "климатическая и энергетическая дипломатия".

По разделу текущих международных вопросов министры обменяются мнениями по обстановке в Иране, уделяя особое внимание положению с правами человека. Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выступит по вопросу о последствиях землетрясения для населения Турции и Сирии.

Во время обсуждения Афганистана к европейским министрам по видеосвязи присоединится первый заместитель генерального секретаря ООН по устойчивому развитию Амина Мохаммед.

Как отмечается в подготовительных материалах к заседанию совета, обсуждение будет в основном сосредоточено на запрете женщинам работать в неправительственных организациях и негативных последствиях этого для доставки гуманитарной помощи. В то же время Афганистан, говорится в досье Совета ЕС, продолжает сталкиваться с одним из самых тяжелых экономических и гуманитарных кризисов в мире, когда 28,3 млн человек - две трети населения Афганистана - нуждаются в гуманитарной помощи, а почти 20 млн человек либо сталкиваются с острым голодом, либо с нехваткой продовольствия.

В Брюсселе также обращают внимание на серьезные нарушения основных прав человека в отношении афганцев, принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам и группам, активистов, журналистов и бывших силовиков и политиков, несмотря на объявленную талибами (представители запрещенной в РФ террористической организации "Талибан") амнистию. "Ситуация особенно серьезная для женщин и девушек", - подчеркивают в ЕС. Совет намерен обсудить, "как ЕС и его государства-члены могут реагировать и продолжать прямую поддержку афганскому народу, в первую очередь женщинам и девушкам, сохраняя при этом верность ценностям и принципам Европейского союза".

Совет ЕС также проведет обсуждение "климатической и энергетической дипломатии" в преддверии конференции ООН по климату 2023 года (COP 28), которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах и, как считают в Евросоюзе, "станет решающей для климатической и энергетической дипломатии". Министрам стран ЕС будет предложено "обозначить свои национальные приоритеты".

Главы МИД планируют принять заключения по обновленной стратегии ЕС в отношении африканского региона Великих озер, по Конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия и по приоритетам ЕС на форуме ООН по вопросам прав человека 2023 года.