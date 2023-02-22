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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Что случилось этой ночью: среда, 22 февраля

Гибель людей при пожаре в гостинице "МКМ", опровержение Минобороны РФ информации о блокировке поставок боеприпасов, планы США расширить антироссийские санкции

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Шесть человек погибли в Москве при пожаре в гостинице "МКМ". Среди погибших два ребенка, также не менее девяти человек пострадали в результате возгорания в отеле.

- Минобороны РФ опровергло информацию о блокировке поставок боеприпасов в районе Артемовска. Военные заявили, что штурмовые подразделения добровольцев получают снаряды в необходимом количестве.

- WSJ сообщила о планах США на этой неделе ввести санкции против 200 физлиц и структур РФ. Источник газеты рассказал, что ограничения затронут часть губернаторов и родственников чиновников, а также технологические компании. Помимо этого, санкции будут направлены против сферы обороны и структур, способствующих обходу ограничений.

- Володин заявил, что Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДСНВ. По его словам, Госдума в среду рассмотрит документ и "безотлагательно" примет по нему решение. "Сразу после этого он будет направлен в Совет Федерации", - отметил Володин.

- Минздрав утвердил список рецептурных лекарств для онлайн-продажи в рамках эксперимента. В перечень вошли 904 международных непатентованных наименования медикаментов.

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