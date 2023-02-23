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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Финляндия отправит на Украину три танка "Леопард 2"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии на заседании в четверг приняло решение отправить на Украину три танка "Леопард 2", предназначенных для разминирования местности, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что, по мнению министерства обороны страны, вклад в проект не может быть большим из-за протяженной сухопутной границы с Россией, а также с учетом того, что страна еще не является членом НАТО.

Глава Минобороны Финляндии Микко Савола сообщил на пресс-конференции, что "танки предназначены для разминирования местности, к их передней части прикреплено специальное устройство".

"Это очень хорошее и нужное оборудование", - отметил он.

Он назвал это решение важным, "однако Украина нуждается в гораздо большей поддержке, чем танки. Наша поддержка Украины не поколеблется".

Отправка танков состоится в рамках 13-го пакета военной помощи для Украины. Его общая сумма составляет 160 млн евро.

Предыдущий, январский пакет, стоимостью более 400 миллионов евро, был крупнейшим на сегодняшний день. Всего Финляндия оказала военную поддержку Украине в 750 млн евро.

Финляндия
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