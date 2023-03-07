В Великобритании готовятся к сильнейшим за сезон похолоданию и снегопадам

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Жители Великобритании готовятся к самому сильному похолоданию за нынешний сезон, передают во вторник британские СМИ.

Так, в стране ожидается похолодание до -15 градусов по Цельсию, это будет самая низкая температура за 2023 год. За прошедшую ночь холоднее всего в Великобритании было в Шотландском нагорье, температура там составила около -7,6 градуса по Цельсию.

"Желтое" предупреждение о безопасности из-за снегопада и похолодания будет действовать в большей части северной и восточной Шотландии и северо-восточной Англии до 10:00 8 марта, отмечает Sky News. В Лондоне, на юге Англии и в Южном Уэльсе аналогичное предупреждение будет действовать до 9 марта, а в регионах Северной Англии, Северном Уэльсе и в большей части Шотландии и Северной Ирландии - до 10 марта.

Согласно долгосрочному прогнозу британского метеорологического бюро, в целом март ожидается холоднее, чем обычно.