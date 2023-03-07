Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

В Великобритании готовятся к сильнейшим за сезон похолоданию и снегопадам

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Жители Великобритании готовятся к самому сильному похолоданию за нынешний сезон, передают во вторник британские СМИ.

Так, в стране ожидается похолодание до -15 градусов по Цельсию, это будет самая низкая температура за 2023 год. За прошедшую ночь холоднее всего в Великобритании было в Шотландском нагорье, температура там составила около -7,6 градуса по Цельсию.

"Желтое" предупреждение о безопасности из-за снегопада и похолодания будет действовать в большей части северной и восточной Шотландии и северо-восточной Англии до 10:00 8 марта, отмечает Sky News. В Лондоне, на юге Англии и в Южном Уэльсе аналогичное предупреждение будет действовать до 9 марта, а в регионах Северной Англии, Северном Уэльсе и в большей части Шотландии и Северной Ирландии - до 10 марта.

Согласно долгосрочному прогнозу британского метеорологического бюро, в целом март ожидается холоднее, чем обычно.

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Беспилотник и его операторов задержали на границе Белоруссии с Польшей

Швеция и Финляндия впервые примут участие в антикризисных учениях НАТО

Военная операция на Украине

Шойгу оценил февральские потери армии Украины более чем в 11 тыс. военнослужащих

Шойгу оценил февральские потери армии Украины более чем в 11 тыс. военнослужащих

Президент Эстонии отказался подписать закон о сносе советских памятников

Президент Эстонии отказался подписать закон о сносе советских памятников

Во Франции профсоюзы в знак протеста временно остановят все СПГ-терминалы

Во Франции профсоюзы в знак протеста временно остановят все СПГ-терминалы

Brent подорожала до $86,4 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 7 марта

Неудачей закончился запуск новой японской ракеты

Трюдо назначит спецпредставителя для оценки внешнего вмешательства в дела Канады

Трюдо назначит спецпредставителя для оценки внешнего вмешательства в дела Канады

Майк Пенс просит суд заблокировать повестку для дачи показаний о штурме Капитолия

Майк Пенс просит суд заблокировать повестку для дачи показаний о штурме Капитолия
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });