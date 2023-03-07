Эксперты спрогнозировали усиление конкуренции между Индией и КНР за российскую нефть ВСТО

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российская нефть сорта ВСТО (ESPO), ставшая неизменным фаворитом частных нефтеперерабатывающих компаний Китая, начинает привлекать покупателей в Индии, что может усилить конкуренцию между двумя крупнейшими азиатскими импортерами сырья, пишет S&P Global Commodity Insights.

Несмотря на то, что индийские НПЗ не сообщают о недавних сделках с ВСТО, информация о покупке многочисленных партий как частными, так и государственными заводами в стране уже подняли надбавки за этот сорт, отмечает издание.

Российская нефть Urals является основным сортом, который Индия обычно импортирует из РФ для замены нефти с Ближнего Востока и Западной Африки.

По данным источников S&P Global и информации компании по отслеживанию движения судов Kpler, индийские НПЗ суммарно закупили семь партий российской смеси ESPO с отгрузкой в апреле.

По мнению одного из брокеров, учитывая близость Персидского залива к Индии, откуда на танкерах Aframax можно отправлять более дешевые грузы, соответствующие поставки подобными судами из Козьмино (порт на Дальнем Востоке, конечная точка трубопроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан - ИФ) будут возможны только при наличии большой скидки к price cap в $60/барр. Однако нефть из Козьмино может стать весьма рентабельной для Дели, если танкеры VLCC (Very Large Crude Carrier), осуществляющие операции на Дальнем Востоке – в Японии и Южной Корее, будут принимать сорт ВСТО путем перевалки между судами за пределами южнокорейского нефтяного хаба Йосу для доставки в Индию, сказал он.

"Индия решила принять участие в соревновании. Существует специальный флот, который обслуживает только перевозку российских сортов нефти, и теперь появится спрос на другое крупное направление – Индию", что усилит конкуренцию, поскольку почти все поставки из Козьмино сейчас осуществляются китайскими нефтепереработчиками, приводит издание слова танкерного брокера.

Нефть ВСТО в основном отгружается из Козьмино на танкерах Aframax грузоподъемностью около 100 тыс. тонн. Согласно оценкам, которые приводит S&P Global, Россия стабильно экспортирует более 3 млн тонн нефти ВСТО в месяц из Козьмино, при этом в январе поставки выросли почти до 4 млн тонн.

До начала СВО фрахт Aframax из Козьмино в Северный Китай стоил менее $500 тыс., с тех пор он подорожал в 4 раза до более чем $2 млн и будет расти дальше, считает один из собеседников агентства.

Platts оценила фрахт Aframax по маршруту Козьмино-Северный Китай 6 марта в $2,1 млн с $470 тыс. за неделю до начала СВО в феврале 2022 года. Торговый источник обозначил ставку от Козьмино до восточного побережья Индии в $4 млн и до западного побережья в $4,5 млн.

В то время, как Индия является новым покупателем нефти ВСТО, повышающийся спрос со стороны Китая уже оказывает большее влияние на премии этого сорта. По данным S&P Global, государственная Unipec недавно купила как минимум 4 партии ВСТО на апрель, а Hengli Petrochemical, в течение нескольких лет обходившаяся без этого сырья, также приобрела 4-5 партий.

"Мы охотно возьмем определенный объем, но, возможно, нам придется конкурировать с другими НПЗ Sinopec, поскольку предложение ограничено, а покупательский интерес высок", - сказал источник издания в нефтеперерабатывающем подразделении Sinopec на юге Китая.

Устойчивый спрос привел к предложениям ESPO с поставкой в апреле для независимых китайских мини-НПЗ в Шаньдуне со скидками около $7-7,5 за баррель к июньским фьючерсам ICE Brent на базисе DES (поставка с судна) по сравнению с последней сделкой со скидкой в $8,5/б, ссылается S&P Global на свои источники.