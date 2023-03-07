При взрыве в столице Бангладеш погибли не менее 16 человек

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Не менее 16 человек погибли и более 140 пострадали во вторник в результате взрыва в столице Бангладеш Дакке, информирует местное издание The Daily Star.

По его данным, взрыв произошел в районе Гулистан в 16:45 по местному времени (13:45 по московскому времени). На место происшествия прибыли 11 пожарных подразделений. От взрыва пострадали пятиэтажное здание и семиэтажное здание рынка рядом с ним. Сотрудники пожарной службы сообщили, что ни одно здание не рухнуло. О причине инцидента не сообщается.

Отмечается, что пострадавших доставили в ближайшую больницу.

В столичной полиции заявили, что, вероятно, взрыв в Гулистане - несчастный случай.

Издание напоминает, что инцидент в Дакке произошел через несколько дней после взрыва на фабрике по производству кислородных баллонов в Читтагонге.