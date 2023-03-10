Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту новую партию британских спутников связи OneWeb

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в четверг успешно вывела на орбиту очередную группу из 40 британских спутников связи OneWeb, сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод всех 40 спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты-носителя был осуществлен в 14:13 по времени Восточного побережья США (в 22:13 по Москве) с 40-го стартового комплекса Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

Примерно через 1,5 часа после старта все спутники компании OneWeb, каждый весом около 150 кг, были выведены на низкую околоземную орбиту высотой 600 км, а затем с помощью своих ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 1200 км. С учетом нынешнего запуска орбитальная группировка компании OneWeb достигла 582 спутников. В перспективе планируется группировка в составе 648 аппаратов.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в 13-й раз, примерно через восемь минут после старта совершила успешную управляемую вертикальную посадку на площадку LZ-1 на космодроме во Флориде.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно было выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это уже третий запуск спутников OneWeb компанией SpaceX. Первый был осуществлен в декабре 2022 года. Аппараты предназначены для обеспечения потребителей широкополосным интернетом с помощью технологий мобильной спутниковой связи. По данным британской компании, новая партия спутников позволит расширить охват территории США, Европы и большей части Ближнего Востока и Азии.

С 2019 года, когда были запущены первые спутники OneWeb, они выводились на орбиту с помощью российских ракет "Союз". 24 февраля 2022 года в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на санкции бывший в то время главой "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

4 марта прошлого года Рогозин поручил прекратить подготовку на Байконуре к запуску ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb. По его словам, решение было принято исходя из того, что компания OneWeb не подчинилась российским требованиям предоставить необходимую информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях в интересах Пентагона и военных ведомств стран-членов НАТО.

В последующем британская компания заключила соглашения о запусках своих спутников с SpaceX и коммерческим предприятием Индийской организации космических исследований (ISRO) NewSpace India.