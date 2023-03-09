В парламенте Грузии пообещали "провалить" законопроект об иноагентах во втором чтении

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Парламентское большинство "провалит" при голосовании во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", тем самым будут созданы все формальные условия для его отзыва, заявил на брифинге лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

"Мы приняли решение об отзыве законопроекта, чтобы не подвергать опасности здоровье и жизнь любого человека. В связи с проходившими в последние дни акциями такие риски существовали", - сказал он.

По его словам, спикер парламента Шалва Папуашвили уже направил письмо в Венецианскую комиссию об отзыве законопроекта об иноагентах. Документ был направлен парламентом в Венецианскую комиссию для анализа после того, как он был одобрен в первом чтении 7 марта.

"Совершенно очевидно, для части оппозиционных политиков оказалось неприемлемым наше решение об отзыве законопроекта и тем самым выполнения поставленного ими требования. У этих политиков другие цели, они хотят дестабилизировать обстановку в стране", - сказал Мдинарадзе.

Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта" объявила, что законопроект об иноагентах будут отозван из парламента после двух дней масштабных протестов в Тбилиси против принятия этого закона. К протестам ранее призвала оппозиция. В "Грузинской мечте" сообщили, что намерены разъяснить общественности всю пользу предложенного законопроекта. Организаторы протестов потребовали в связи с этим новых разъяснений о судьбе проекта, а также начали добиваться освобождения задержанных протестующих и назначили новую акцию у парламента в четверг.

Парламентская фракция "Сила народа" внесла в палату законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в феврале. Одновременно был внесен и законопроект, аналогичный американскому закону об иноагентах. Проект "Силы народа" вводит обязательную регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и средств массовой информации, который более 20% дохода получают из-за границы. За отказ от регистрации и декларации доходов предусмотрены штрафы. Минюст Грузии получил бы право проводить расследования и выявлять агентов иностранного влияния.

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили говорил, что принятие законопроекта об иностранных агентах будет способствовать укреплению суверенитета Грузии, будущее которой должно принадлежать патриотам, а не иноагентам.

В Кремле 9 марта отмежевались от ассоциации с грузинским законопроектам об иноагентах.

"Ничего там Кремлем не вдохновлялось. Кремль здесь абсолютно ни при чем", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и напомнил, что подобный закон с 30-х годов действует в США.