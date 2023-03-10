Почти 60 полицейских пострадали на акциях протеста в Тбилиси

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В ходе акций протеста 7 и 8 марта в Тбилиси перед зданием парламента получили тяжелые травмы и ожоги 58 сотрудников полиции, пятеро до сих пор остаются в больницах, сказал директор центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе.

"Все хорошо видели, как бросали горящие предметы, пиротехнику или так называемые коктейли Молотова в моих коллег, в результате чего несколько из них получили тяжелые ожоги", - заявил Купатадзе на брифинге в пятницу.

По его словам, акция протеста неоднократно за эти дни выходила за рамки допустимых законом о собраниях и манифестациях норм и переросла в насильственные действия.

Он также отметил, что участники акции бросали в полицейских камни и другие тяжелые предметы, в результате чего многие сотрудники полиции получили тяжелые травмы.

"МВД Грузии изучает каждый факт осуществленного в отношении полицейских насилия и выявленные лица будут наказаны по всей строгости закона", - заявил Купатадзе.

Он добавил, что участники акции повредили, перевернули и подожгли автомобили, принадлежащие МВД, повредили пожарную машину, ломали материальное имущество, принадлежащее тбилисской мэрии.

Согласно данным МВД, в ходе акций протеста 7 и 8 марта всего в административном порядке было задержано 133 человека, которые на данный момент освобождены.

Один человек, заявляют в МВД, был задержан по факту нападения на полицейских и в отношении него возбуждено уголовное дело.

"Расследование продолжается с целью установления, выявления и задержания всех лиц, причастных к нападению на полицейских и другим насильственным действиям во время акций протеста", - сказал Купатадзе.