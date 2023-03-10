Папа римский заявил о готовности говорить с Путиным для урегулирования ситуации на Украине

Папа римский Франциск Фото: АР/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск заявил, что по-прежнему готов к контактам с российским руководством для урегулирования украинского кризиса.

"Я бы говорил с ним, ясно формулируя мысли, как делаю это на публике. Он образованный человек", - сказал папа римский в интервью газете "Коррьере делла сера" и другим итальянским СМИ, отвечая на вопрос о том, как бы понтифик разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным, если бы переговоры прошли сейчас.

"На второй день боевых действий я посетил посольство России в Ватикане, чтобы сообщить, что готов приехать в Москву при условии, что Путин оставит мне "окно" для переговоров об урегулировании. В ответ мне написал Лавров, выразивший благодарность, но пояснивший, что момент для переговоров не настал. Путин знает, что я в его распоряжении (для участия в переговорном процессе - ИФ)", - добавил понтифик.

При этом папа римский подчеркнул, что на Украине он видит конфликт, который в определенном смысле можно считать мировым. "Там задействованы все крупные державы. Украина - это место сражения. Там борьбу ведут все стороны", - сказал он.

Папа римский отметил, что его беспокоят вооруженные конфликты по всему миру, в частности, в Сирии и Йемене.