Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Жители Финляндии переплатили в 2022 году за электричество около 5 млрд евро

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Жителям Финляндии из-за энергетического кризиса осенью прошлого года пришлось переплатить около пяти миллиардов евро, подсчитали для программы журналистских расследований телерадиокомпании Yle исследователи из университета Аалто.

"В прошлом году электроэнергия в Финляндии была исключительно дорогой. Однако затраты на производство электроэнергии остались более или менее неизменными. Если средняя оптовая цена на электроэнергию в Финляндии в 2020 году составляла 2,8 цента за киловатт-час, то во второй половине прошлого года она превышала 20 центов", - пишет в понедельник портал Yle.

Главной причиной роста цен на электроэнергию исследователи назвали военную операцию России на Украине и последующее нарушение поставок российских энергоносителей. Природный газ стал дефицитом, и цены на электроэнергию, вырабатываемую на газе, резко возросли, отмечает Yle.

Профессор кафедры инженерной физики Петер Лунд считает несправедливым, что счета потребителей за электроэнергию выросли, в то время как производители электроэнергии получили выгоду.

"Это был перевод доходов от потребителей к производителям электроэнергии", - считает Лунд.

Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Goldman Sachs отказался от прогноза о повышении ставки ФРС в марте из-за краха банков

Goldman Sachs отказался от прогноза о повышении ставки ФРС в марте из-за краха банков

Власти Бали собрались ужесточить визовый режим для россиян и украинцев

Власти Бали собрались ужесточить визовый режим для россиян и украинцев

HSBC купит британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт

HSBC купит британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт

В ряде регионов Перу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за циклона

В ряде регионов Перу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за циклона

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 марта

"Все везде и сразу" стал лучшим фильмом по версии "Оскара"

"Все везде и сразу" стал лучшим фильмом по версии "Оскара"

Минобороны РФ сообщило о наступлении мотострелковых подразделений в зоне СВО

Минобороны РФ сообщило о наступлении мотострелковых подразделений в зоне СВО

Ке Хюи Куан получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана

Ракета "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5Х" стартовала с Байконура

Ракета "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5Х" стартовала с Байконура
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });