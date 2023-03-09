В НАТО заявили, что обеспокоены грузинским законопроектом об иноагентах

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Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что в НАТО обеспокоены законопроектом об иноагентах, принятом в первом чтении грузинским парламентом.

"В НАТО обеспокоены законопроектом, принятым в первом чтении в Тбилиси. Ключ для Грузии, как кандидата в НАТО, иметь правильную основу для обеспечения свободы СМИ и участия гражданского общества", - написал Коломина в соцсети в среду.

"Этот проект является шагом назад и не продвигает цель евроатлантической интеграции Грузии", - считает спецпредставитель генсека Североатлантического альянса.

В среду перед зданием парламента Грузии начался митинг против принятия закона об иностранных агентах. Митинг проходил мирно, однако ситуация обострилась после того, как лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе призвал участников митинга окружить здание парламента. Некоторые митингующие в ходе этого процесса стали ломать стекла в здании парламента, ломать заграждения и пытаться ворваться внутрь. В ответ на эти действия полиция стала применять слезоточивый газ и водометы. Позже полиция и спецназ оттеснили митингующих с территории перед парламентом.