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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Захарова уличила западные СМИ в искажении сути "китайского мирного плана" по Украине

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Москва благодарна Пекину за "неизменно сбалансированную" позицию по украинскому вопросу и приветствует "готовность Китая играть позитивную роль в деле урегулирования украинского кризиса", заявила представитель МИД Мария Захарова. Сообщения СМИ о китайском мирном плане она назвала искаженными.

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Она сообщила, что глава МИД Сергей Лавров и руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече в Москве обсудили события на Украине.

Ее также спросили, обсудили ли стороны "китайский мирный план" урегулирования на Украине, о котором сообщают на Западе.

"Обратили внимание на заявления некоторых западных политиков и репортажи СМИ относительно некого "китайского мирного плана". Как обычно, они искажают реальную картину", - прокомментировала она.

"Китайские партнеры ознакомили нас со своими соображениями относительно коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию. О каком-либо отдельном "плане" разговора не было", - отметила она, подчеркнув, что "большая часть оценок китайской стороны совпадает с нашим видением текущей ситуации".

"Мы также выступаем за соблюдение Устава ООН, уважение норм международного гуманитарного права. Привержены принципу неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны не может укрепляться в ущерб безопасности другой. Глубоко обеспокоены ситуацией в сфере стратегической стабильности, а также опасными действиями киевских властей, способных подорвать ядерную безопасность Евразии. Все односторонние санкции Запада нелегитимны и являются мерами недобросовестной конкуренции и экономической войны", - заявила представитель МИД.

"Отмечено, что для скорейшего мира нужна политическая воля Запада и его киевских подопечных. Пока любые миротворческие идеи и схемы разбиваются о желание Вашингтона продолжать войну с Россией до "последнего украинца" с целью ослабить, а в идеале обезглавить, раздробить и взять под свой контроль нашу страну. А далее сфокусироваться на сдерживании Китая, который западники открыто объявляют главным "стратегическим вызовом", - добавила Захарова.

21 и 22 февраля Ван И в Москве провел встречи с президентом Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Китай Украина Ван И Сергей Лавров Мария Захарова США
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