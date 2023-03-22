Шведские парламентарии поддержали присоединение страны к НАТО

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Риксдага (парламента Швеции) в среду проголосовали за вступление страны в НАТО, сообщает шведское телевидение.

Голоса "за" отдали 269 парламентариев, "против" высказались 37, 43 депутата не голосовали.

Таким образом, правительство страны получило от Риксдага "зеленый свет" на присоединение Швеции к НАТО, когда все страны-члены альянса ратифицируют заявку Швеции.

В то же время ситуация с присоединением Швеции к НАТО осложнена позицией Турции, которая продолжает чинить препятствия этому шагу Стокгольма. Турция обосновывает свою позицию тем, что Швеция не предпринимает необходимых мер в отношении группировок, которые в Турции признаны незаконными.