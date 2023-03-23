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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Relativity Space предпримет третью попытку запустить первую в мире 3D-печатную ракету

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Новая попытка первого запуска легкой ракеты-носителя Terran1, 85% компонентов которой созданы с помощью 3D-печатной технологии, будет предпринята в четверг по московскому времени, сообщает американская компания-разработчик Relativity Space.

Ранее запуск первой в мире 3D-печатной ракеты уже дважды переносился. Первоначально он должен был состоятся еще 8 марта, однако перед самым стартом он был отменен из-за проблем с обеспечением температуры топлива в носителе, затем 12 марта он был перенесен из-за непогоды.

Запуск должен состояться со стартовой площадки LC-16 на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде во временное окно с 22:00 в среду до 01:00 в четверг по времени Восточного побережья США (в четверг с 05:00 до 08:00 мск). Terran 1 должна выйти на орбиту высотой 200-210 км.

33-метровая двухступенчатая ракета оснащена девятью двигателями Aeon на первой ступени и одним на второй, также созданными при помощи 3D-принтеров. Они используют метан в качестве горючего и жидкий кислород в качестве окислителя. Если планируемый тестовый полет пройдет успешно, Terran 1 может также стать первой в мире метановой ракетой, выведенной на орбиту.

Ракета Terran 1 в рамках тестового запуска не будет нести полезную нагрузку. В перспективе она сможет выводить на низкие околоземные орбиты до 1250 кг. Стоимость одного запуска оценивается примерно в $12 млн.

Компания Relativity Space, основанная в 2015 году, также разрабатывает тяжелую версию ракеты-носителя - Terran R, которая будет способна выводить на орбиту до 20 тонн полезной нагрузки и будет многоразовой. В ее конструкции доля 3D-печатных компонентов будет доведена до 95%. Первый пуск ракеты планируется в 2024 году. С учетом стоимости запуска 1кг полезной нагрузки на орбиту она может стать конкурентом ракете Falcon 9 компании SpaceX.

Как отмечает компания, которая уже заключила ряд соглашений с NASA и Пентагоном, использование 3D-печатной технологии ускоряет постройку таких ракет до двух месяцев и значительно сокращает их стоимость.

США Relativity Space Terran1
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