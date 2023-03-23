В правительстве Грузии отрицают пропуск санкционных товаров через территорию страны

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили заявляет, что в 2022 году благодаря усиленному контролю таможенного департамента не было зафиксировано ни одного случая нарушения введенных против России международных санкций.

"Хочу попросить всех не делать ложных обвинений о якобы прохождении через наши КПП товаров под санкциями", - сказал министр в четверг в парламенте.

Радикальная оппозиция Грузии обвиняет власти, что через грузинскую территорию в Россию в большом количестве поступают товары, находящиеся под международными санкциями. Между тем оппозиционеры не приводят конкретных фактов.

По словам Хуцишвили, на КПП "Казбеги" было установлено дополнительное оборудование, в том числе и рентгеносканеры, усилились и технические возможности на других КПП с целью осуществления должного контроля.

При этом он отметил, что за истекший год работники таможни приняли более тысячи решений по недопущению пропуска через грузинскую территорию санкционной продукции.