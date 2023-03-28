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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Афганец с ножом убил двух женщин в центре мусульман-исмаилитов в Лиссабоне

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Две женщины скончались во вторник от ножевых ранений, полученных в результате нападения в центре мусульман-исмаилитов в Лиссабоне, сообщает португальская телерадиокомпания RTP.

Напавший, гражданин Афганистана, после прибытия полиции пытался скрыться с места происшествия, однако был ранен во время погони. Он задержан и доставлен в больницу.

Мотивы нападения остаются неизвестными. На месте продолжают работать полицейские и сотрудники Службы общественной безопасности.

Лиссабон Афганистан Португалия
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