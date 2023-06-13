В Ноттингеме задержали подозреваемого в убийстве трех человек

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Ноттингеме 31-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве трех человек, сообщает Sky News.

Полицейские около 4 часов утра обнаружили в центре города на улице двух погибших. Вскоре им поступил вызов в связи с попыткой наезда фургоном еще на трех человек. Они выжили и сейчас находятся в больнице с травмами. Неподалеку от места наезда был обнаружен еще один погибший.

В полиции считают, что эти смерти и покушение связаны, заявила главный констебль Кейт Мейнелл.

На время работы оперативных служб в центре города ограничивали движение. В частности временно не ходят трамваи Nottingham Express Transit (NET). Горожан призвали избегать районы, где введено оцепление.