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В Британии заблокируют TikTok на всех устройствах, которыми пользуются парламентарии

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Великобритании из соображений безопасности заблокируют приложение TikTok на всех устройствах и в сетях, которые используются в британском парламенте, сообщает в четверг Sky News.

"TikTok заблокируют на всех устройствах парламентариев и в сети, которая развернута в парламенте", - передает Sky News.

В то же время TikTok можно будет и далее использовать на личных устройствах, не подключенных к WiFi-сети парламента.

Ранее из соображений безопасности в Великобритании ввели запрет на использование приложения TikTok на телефонах и электронных устройствах правительственных чиновников.

Аналогичное решение приняли и в правительстве Шотландии.

В конце прошлого года Конгресс США также одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.

Американские законодатели планируют рассмотреть законопроект, который позволит президенту США вовсе запретить использование этого приложения.

По мнению американских чиновников, власти КНР могут использовать китайское приложение для сбора данных американских пользователей.

TikTok Великобритания
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