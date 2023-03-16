Британия запретит использовать TikTok на правительственных устройствах

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Великобритания введет запрет на использование соцсети TikTok на правительственных телефонах и электронных устройствах из соображений безопасности, заявил в Палате общин канцлер герцогства Ланкастерского, секретарь британского кабинета министров Оливер Доуден.

"Мы собираемся запретить TikTok на правительственных устройствах. Мы сделаем это немедленно, - сказал он. - Мы переходим к системе, в которой правительственные устройства смогут получить доступ к приложениям третьих стран, включенным лишь в предварительно утвержденный список. Эта система уже действует во многих ведомствах, теперь она станет правилом для всего правительства".

По словам министра, приложения соцсетей, в частности, TikTok, собирают и хранят большой объем информации о пользователях, включая контакты, пользовательский контент и информацию о геолокации.

"На электронных устройствах правительства эта информация может носить конфиденциальный характер", - отметил Доуден и добавил, что есть риск риск того, что приложения могут использовать правительственные данные.

Правительство введет "ограниченные исключения по использованию TikTok на правительственных устройствах, где оно требуется по оперативным причинам", отметил чиновник.

Это будет решение принято по примеру США, Канады и Евросоюза.

В конце прошлого года Конгресс США одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.

В феврале Белый дом предоставил всем федеральным агентствам 30 дней на то, чтобы удалить TikTok со всех правительственных устройств. Американские законодатели планируют рассмотреть законопроект, который позволит президенту Соединенных Штатов вовсе запретить использование этого приложения.

В общей сложности 13 штатов США уже приняли меры против TikTok, который принадлежит компании ByteDance, базирующейся в Китае.

По мнению американских властей, правительство КНР может использовать китайское приложение для сбора данных американских пользователей.