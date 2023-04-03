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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Дания и Норвегия поставят Украине 8 тыс. артиллерийских снарядов

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Дания и Норвегия договорились совместными усилиями поставить Украине 8 тыс. артиллерийских снарядов, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на датское Минобороны.

В частности, Норвегия поставит Киеву непосредственно снаряды, а Дания предоставит взрыватели, специальные оболочки для комплектов артиллерийских боеприпасов и гильзы.

В миреЛидеры ЕС поддержали планы поставок Украине 1 млн артиллерийских боеприпасовЧитать подробнее

На саммите ЕС в конце марта лидеры Евросоюза согласились с планами оперативных поставок Киеву боеприпасов в количестве 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев.

До этого исполнительный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер заявлял, что Украина запрашивала у ЕС поставки 250 тыс. снарядов в месяц, однако, по его словам, такие объемы боеприпасов "трудно было бы производить".

Дания Норвегия Украина
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