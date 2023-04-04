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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

В столице Бангладеш шесть часов тушили пожар на крупном рынке

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В столице Бангладеш Дакке шесть часов тушили пожар, начавшийся в комплексе из четырех крупных рынков, пишет Dhaka Tribune. Для полной ликвидации возгорания потребуется еще не менее часа.

Руководитель пожарной службы страны объяснил, что тушению препятствовал недостаток воды и толпы взволнованных людей на территории рынка.

Пожар начался около шести часов утра по местному времени (около 3:00 по Москве), в тушении участвовали 48 бригад, им помогали военные и вертолет ВВС. Dhaka Tribune объясняет, что речь идет о комплексе, на котором расположены четыре рынка на которых в общей сложности три тысячи магазинов. Возгорание началось на одном из них - рынке Бангабазар, пожар перекинулся по меньшей мере на один из соседних рынков. Торговцы не успели спасти большую часть своих товаров, на горевшей площади огонь уничтожил все имущество.

Информации о погибших пока нет. Известно о по меньшей мере пяти пострадавших пожарных. Торговцы считают, что причиной возгорания мог быть поджог, пожарные указывают на многочисленные нарушения техники безопасности, которые торговцы игнорировали.

Бангладеш Дакка
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