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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

ЕС и США приняли заявление о цели снизить зависимость от РФ в сфере атомной энергетики

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - США и ЕС намерены усилить сотрудничество в сфере ядерных материалов для снижения зависимости от РФ и поддерживают усилия по диверсификации поставок, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам десятого совета по энергетике США-ЕС.

"Совет намерен усилить сотрудничество, чтобы снизить зависимость от России в сфере ядерных материалов и услуг, касающихся ядерного топливного цикла", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник.

Отмечается, что Брюссель и Вашингтон поддерживают продолжающиеся усилия по диверсификации поставок ядерного топлива в тех странах ЕС, для которых эта проблема актуальна.

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