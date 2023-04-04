ЕС и США приняли заявление о цели снизить зависимость от РФ в сфере атомной энергетики

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - США и ЕС намерены усилить сотрудничество в сфере ядерных материалов для снижения зависимости от РФ и поддерживают усилия по диверсификации поставок, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам десятого совета по энергетике США-ЕС.

"Совет намерен усилить сотрудничество, чтобы снизить зависимость от России в сфере ядерных материалов и услуг, касающихся ядерного топливного цикла", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник.

Отмечается, что Брюссель и Вашингтон поддерживают продолжающиеся усилия по диверсификации поставок ядерного топлива в тех странах ЕС, для которых эта проблема актуальна.