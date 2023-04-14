В ЕАЭС вступает в силу соглашение по условиям устранения техбарьеров в торговле с третьими странами

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Соглашение о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами вступает в силу в ЕАЭС 15 апреля, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Важнейшим положением соглашения является четко установленный формат взаимодействия Евразийского экономического союза с заинтересованными третьими странами, реализуемый путем заключения с ними отдельных соглашений для продукции, в отношении которой действуют технические регламенты ЕАЭС, говорится в сообщении.

"Соглашению отводится важная роль в развитии многосторонних торговых отношений ЕАЭС с ключевыми торговыми партнерами при сохранении баланса между упрощением процедур торговли и защитой экономических интересов государств - членов союза во внешней торговле", - прокомментировал документ министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

"С его вступлением в силу мы сможем начать предметное взаимодействие с заинтересованными третьими странами по устранению технических барьеров", - подчеркнул он.

В ЕЭК отметили, что условиями взаимного признания между государствами ЕАЭС и третьими странами результатов оценки соответствия взаимопоставляемой продукции будут равнозначность процедур аккредитации органов по оценке соответствия, сопоставимость обязательных требований, а также признание только тех результатов оценки соответствия, которые получены уполномоченными на это органами.