Космический корабль Cargo Dragon приводнился в Атлантике

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon, отстыковавшийся в субботу от Международной космической станции (МКС), успешно приводнился в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

После сведения корабля с орбиты его спускаемая капсула с помощью парашютной системы в субботу в 16:58 по времени Восточного побережья США (в 23:58 мск) совершила мягкую посадку на воду вблизи побережья Флориды. Затем он будет поднят на борт спасательного судна SpaceX.

Cargo Dragon доставил на Землю около двух тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на МКС.

В общей сложности корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Он был выведен на орбиту 15 марта разработанной SpaceX ракетой-носителем Falcon 9, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На следующий день корабль успешно состыковался с МКС, доставив на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения научных экспериментов экипажем станции.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.