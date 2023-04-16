Православные христиане празднуют Пасху

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Православные верующие отмечают Пасху - самый важный из христианских праздников.

Главное пасхальное богослужение в России в эту ночь по традиции проходит в храме Христа Спасителя, где патриарх Кирилл совершает крестный ход, пасхальную заутреню и литургию.

В этот день Церковь вспоминает победу Христа над грехом и смертью - победу, которая, как считают верующие, освободила человечество от рабства дьяволу и открыла для каждого путь спасения.

Пасха - переходящий праздник, каждый год он отмечается в разное время (не ранее 4 апреля и не позднее 8 мая), дата вычисляется по лунно-солнечному календарю. Первые христиане праздновали Пасху еженедельно - пятница была днем поста в честь страданий Христа, а воскресенье - днем радости о воскресшем Господе. Со II века праздник стал ежегодным. Современная православная пасхалия была принята в 325 году на I Вселенском соборе в Никее.

Несмотря на то, что часть Православных церквей мира живут по григорианскому, а часть - по юлианскому календарю, Пасху все православные празднуют в один день.

Богослужения этой ночи особенно торжественны и проходят во всех православных приходах, которых только у Московского патриархата насчитывается около 40 тыс. Именно паства Русской церкви составляет основную часть православного мира. Всего православными себя считают около 250 млн жителей земли.

Обычай дарить на Пасху крашеные яйца берет начало со времен императора Тиберия, которому Мария Магдалина, придя в Рим для проповеди Евангелия, поднесла первое пасхальное яйцо со словами "Христос воскресе!" По преданию, император не поверил ей, воскликнув: "Это так же невероятно, как если бы это яйцо вдруг стало красным", после чего яйцо покраснело.

Празднование Пасхи продолжается 40 дней - до Вознесения Господня, все это время православные верующие при встрече приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!"