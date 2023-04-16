Российские "стратеги" перебазировали на оперативные аэродромы в рамках проверки ТОФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Дальние стратегические ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22М3 осуществили перелеты на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота экипажи дальних стратегических ракетоносцев Ту-95МС и ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 дальней авиации Воздушно-космических сил осуществили перелеты на оперативные аэродромы", - говорится в сообщении.

"В ходе проверки экипажи ракетоносцев Ту-95МС и Ту-22М3 будут осуществлять воздушное патрулирование различных районов, а также авиационную поддержку силам Тихоокеанского флота", - сообщили военные.

"Все полеты самолетов дальней авиации будут выполняться и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", - заявили в ведомстве.

Также Минобороны РФ распространило кадры взлета и посадки "стратегов" Ту-95МС и Ту-22М3.

Отмечается, что в ходе выполнения учебно-боевых полетов будет осуществляться дозаправка топливом самолетов в воздухе от самолета-заправщика Ил-78.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

14 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приводится в высшую степень боевой готовности.

Корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота начали переход из пунктов базирования в Японское, Охотское и Берингово моря в рамках внезапной проверки, сообщило Минобороны РФ 14 апреля и опубликовало соответствующие кадры.

Тихоокеанский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России. В задачи Тихоокеанского флота входит обеспечение военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По официальным данным, в составе ТОФ - стратегические и многоцелевые атомные подлодки, дизельные подлодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морских зонах, морская ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, сухопутные и береговые войска.