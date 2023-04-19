Американские миллионеры призвали Конгресс повысить для них налоги

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Активисты движения Patriotic Millionaires, куда входят одни из богатейших людей США, собрались во вторник у здания Конгресса и попросили законодателей повысить налоги для состоятельных лиц, сообщает MarketWatch.

"У нас есть просьба для конгрессменов, которые там находятся, - заявил, указывая на Капитолий, глава движения, бывший топ-менеджер BlackRock Моррис Перл. - Дайте нам налоги. Мы хотим платить больше налогов".

Перл подверг критике действующую систему налогообложения и "нелепую" идею о том, что снижение налогов для богатых способствует созданию рабочих мест и положительно влияет на остальных. "Это манипуляция экономикой, и Америка за нее расплачивается", - приводит издание его слова.

Patriotic Millionaires предлагает ввести прогрессивную шкалу налогообложения и 90-процентный налог на доходы лиц с заработком более $100 млн в год, а также облагать все доходы, превышающие $1 млн, одинаково вне зависимости от их характера, будь то прирост капитала, наследство или зарплата. По мнению активистов, эти меры помогут предотвратить общественные волнения, которые могут начаться на фоне усугубления социального неравенства.

Движение призывает повысить налоги для богатых уже более 10 лет.

Некоммерческая организация Oxfam America на прошлой неделе призвала ввести в стране налог на сверхбогатство. По ее мнению, социальное расслоение по уровню благосостояния в США глубже и опаснее, чем по доходам.