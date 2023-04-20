Финский владелец "Лидского пива" отказался от продажи белорусского актива

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Финская группа компаний Olvi, в которую входит белорусское ОАО "Лидское пиво", отказалась от ранее планировавшейся в течение 2023 года продажи белорусского актива.

"На дочернюю компанию Olvi "Лидское пиво" распространяется особый запрет, в результате чего Olvi прекратила процесс продажи "Лидского пива", - говорится в отчете холдинга за первый квартал 2023 г.

"Комитет государственного контроля Республики Беларусь наложил штраф в размере 35,8 млн белорусских рублей (12,2 млн евро) на дочернее предприятие Olvi "Лидское пиво", - добавили там. Отмечается, что была подана апелляция, которую Ленинский районный суд Минска отклонил 29 марта 2023 г., и в настоящее время ОАО "Лидское пиво" подало апелляцию в вышестоящий суд. Как отметили в группе компаний Olvi, "процесс все еще продолжается".

В отчете также говорится, что уплата штрафа ожидается в течение второго квартала. В группе компаний подчеркивают, что "штраф, наложенный на "Лидское пиво", будет уплачен из местных активов. Он значительно сократит денежные активы компании, но ожидается, что ее деятельность, несмотря на штраф, продолжится".

В начале марта 2022 г. совет директоров финской группы компаний Olvi Group, в которую входит белорусское ОАО "Лидское пиво", принял решение об уходе с белорусского рынка. В августе того же года было заявлено о намерении продать белорусский актив в течение 12 месяцев. В Olvi отмечали, что для отчуждения требуется разрешение местных властей и антимонопольного органа. При этом, несмотря на ограничения, руководство компании полагало, "исходя из имеющейся на данный момент информации и результатов переговоров, проведенных с местными властями, что возможно осуществить отчуждение".

В июле 2022 года правительство Белоруссии определило перечень компаний, иностранным участникам которых запрещается распоряжаться акциями без разрешения властей. В список вошли 190 предприятий, в том числе, ОАО "Лидское пиво", 96,4% акций которого принадлежат холдингу Olvi.