Отслеживание перевозок навигационными пломбами начнется в ЕАЭС в 2024 году

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии утвердил дорожную карту по внедрению в ЕАЭС механизма отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб, согласно которой начать отслеживание перевозок в ЕАЭС планируется в 2024 году, сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

"Соглашение о применении навигационных пломб вступило в силу 3 апреля текущего года. Разработанная ЕЭК дорожная карта позволит его реализовать и начать отслеживание перевозок в ЕАЭС в 2024 году. К дорожной карте прилагается перечень вопросов, по которым необходимо принять решения ЕЭК для обеспечения отслеживания перевозок, а также сроки их разработки", - сказала Малкина в пятницу на брифинге по итогам состоявшегося 20-21 апреля в Москве заседания, ее цитирует госагентство БелТА.

Официальный представитель ЕЭК отметила, что применение навигационных пломб "позволит оптимизировать логистику, упростить и ускорить процедуру доставки грузов получателю".

Как сообщалось, 3 апреля вступило в силу соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Документ имеет статус международного договора и устанавливает правовую основу для применения в ЕАЭС нового технологического инструмента контроля при перевозках товаров и транспортных средств - навигационных пломб. Сфера действия соглашения распространяется исключительно на перевозки, осуществляемые по территориям двух и более стран Союза.

Соглашение направлено на минимизацию мер государственного контроля при перевозках товаров (при транзите, экспорте и в рамках взаимной торговли) и обеспечение их законного оборота на территории Союза.