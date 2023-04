Dow Jones и S&P 500 завершили сессию ростом, Nasdaq снизился

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в понедельник в плюсе, Nasdaq Composite снизился вслед за котировками акций технологических компаний.

Трейдеры ждут публикации на этой неделе ряда важных статданных, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС). В частности, в четверг Минторг США обнародует предварительные данные о динамике ВВП страны за первый квартал.

Эксперты в среднем ожидают, что темпы роста американской экономики в январе-марте замедлились до 2% с 2,6% в четвертом квартале, свидетельствует консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics.

В пятницу также будет опубликован отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает данные о динамике потребительских цен (индексы PCE и PCE Core). Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает замедление темпов роста индекса PCE Core, не учитывающего изменения стоимости продуктов питания и энергоносителей, в марте до 4,5% в годовом выражении с февральских 4,6%.

Кроме того, на эту неделю запланирована публикация квартальных отчетов 178 компаний из индекса S&P 500, в том числе Alphabet Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Texas Instruments Inc., Intel Corp.

Акции Alphabet подорожали на 0,5% по итогам торгов в понедельник. Котировки бумаг Microsoft, Amazon.com, Texas Instruments и Intel снизились соответственно на 1,4%, 0,7%, 0,6% и 2,1%.

"Мы видим, что трейдеры ведут себя осторожно в начале недели, полной корпоративной отчетности, - отмечает аналитик B.Riley Wealth Арт Хоган, слова которого приводит Market Watch. - Давление на рынок оказывают опасения относительно прибылей и прогнозов компаний, ожидания дальнейшего подъема ставки Федрезервом и возможность рецессии в американской экономике".

Стоимость бумаг Bed Bath & Beyond рухнула на 35,7% по итогам торгов в понедельник. Ритейлер заявил, что подал заявление о банкротстве в окружной суд Нью-Джерси в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

Акции Coca-Cola Co. подешевели на 0,16%, несмотря на сильную отчетность компании. Скорректированная прибыль и выручка производителя безалкогольных напитков в первом квартале превзошли прогнозы аналитиков. Кроме того, Coca-Cola подтвердила прогнозы на весь текущий год.

Цена бумаг Comcast Corp. опустилась на 1,4%. Ранее стало известно, что Джефф Шелл, гендиректор NBCUniversal, являющейся подразделением Comcast, покинул свой пост по итогам расследования жалобы на неподобающее поведение.

Стоимость акций Fox Corp. упала на 2,95% на информации об уходе с канала Fox News одного из наиболее популярных телеведущих Такера Карлсона.

Бумаги General Motors Co. подорожали на 2,2%. Автопроизводитель объявил об отзыве пикапов Chevrolet Silverado, выпущенных с 2019 года, после обнаружения угрозы утечки тормозной жидкости. Отзыв коснется порядка 40,428 тыс. автомобилей.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в понедельник поднялся на 66,44 пункта (0,2%) и составил 33875,4 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 3,52 пункта (0,09%) - до 4137,04 пункта.

Nasdaq Composite потерял 35,25 пункта (0,29%) и составил 12037,2 пункта.