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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

В Канаде планируют налог на экспорт в США нефти и урана при вводе Трампом 25% пошлин

В Канаде планируют налог на экспорт в США нефти и урана при вводе Трампом 25% пошлин
Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Канады рассматривает возможность ввести экспортные пошлины на поставки США нефти, урана и поташа, если избранный президент Дональд Трамп примет 25% пошлины на канадские товары. Об этом сообщает The Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленного представителя канадских властей.

"Он сказал, что Канада еще разрабатывает стратегию того, как ответить на обещания Трампа, и экспортный налог на товары стратегического значения – один из вариантов", - информирует издание.

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Однако ряд представителей местных властей уже раскритиковал эту идею. Так, премьер провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что экспортный налог будет "точкой перелома" для ее провинции. "Я скажу, что случится, если они так поступят. Будет кризис национального единства одновременно с кризисом в наиболее значимых для нас отношениях – с американцами", - сказала она.

Премьер провинции Саскачеван Скотт Мо, откуда идет экспорт нефти, урана и поташа, подчеркнул, что подобные пошлины будут саморазрушительными и Саскачеван сильно пострадает.

В свою очередь премьер Квебека Франсуа Лего заявил, что Оттаве нужно избежать торговой войны с США, а вместо этого укрепить пропускной режим на границе, как того хочет Трамп. Он также указал на необходимость усилить проверки всех прибывающих в Канаду иностранцев, в том числе удостовериться, есть ли у них обратный билет из Канады.

Премьер канадской провинции Онтарио Даг Форд накануне озвучил планы остановить подачу электричества в США, если Трамп введет 25% пошлины на канадские товары. В то же время Форд подчеркнул, что эти контрмеры относятся лишь к Онтарио и что он не хотел бы к ним прибегать. Премьер добавил, что власти канадских провинций составляют список ответных действий, которые затем представят Оттаве.

Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики. Трамп отмечал, что примет такие меры, если Канада и Мексика не остановят нелегальную миграцию и поставки фентанила в США.

Канада США Дональд Трамп
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